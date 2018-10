La razón por la que Jonah Hill estuvo hospitalizado después de rodar 'El lobo de Wall Street'

Jonah Hill, uno de los protagonistas de 'El lobo de Wall Street, estuvo hospitalizado después del rodaje de la película. ¿El motivo? Consumir demasiada cocaína falsa. El actor lo confesaba así en el programa de la HBO 'Any Given Wednesday with Bill Simmons'.

"Esnifé tanta cocaína falsa en 'El lobo de Wall Street' que tuve bronquitis durante tres semanas y acabé ingresado en el hospital. Es vitamina en polvo, pero no importa, porque si inhalas mucha en tus pulmones, te pones muy enfermo, y nosotros estuvimos inhalando cocaína falsa por, más o menos, siete meses, cada día. Nunca antes había ingerido tanta vitamina D en mi vida. ¡Podría haber levantado un coche sobre mi cabeza!", explicaba el actor.

Jonah Hill fue nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en la película, poniéndose en la piel del personaje de Donnie Azoff, basado en el ex corredor de bolsa, Danny Porush.