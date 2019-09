Robert Pattinson interpretará a Bruce Wayne en 'The Batman', y este martes se rumoreaba que Jonah Hill podría incorporarse al reparto como el villano de la película dirigida por Matt Reeves.

Las fuentes que informaron de la noticia insistieron en que las conversaciones se encontraban aún muy verdes. Y es que según el periodista Justin Kroll, Jonah Hill ha estado dándole vueltas a la oferta durante al menos un mes.

El mismo Kroll asegura que Jonah Hill llegó a pedir 10 millones de euros, que es más del doble de lo que cobrará Robert Pattinson por su papel protagonista, siempre según sus fuentes.

Y es que parece que Robert Pattinson no planea hacerse rico con lo que gane en 'The Batman'. El actor se encuentra muy entusiasmado con su nuevo proyecto, y ya ha hablado sobre cómo se ha sentido al vestir el traje de Batman.

"Es probablemente lo más loco que he hecho en una película. Me lo puse. Y recuerdo decirle a Matt Reeves '¡es super transformador!'. Y él me contestó '¡espero que sí. Literalmente estás en el traje de Batman!'".

Aunque por el momento se desconoce la sinopsis de la película, parece que 'The Batman' nos llevará a los primeros días de Batman luchando contra el crimen en Gotham. Reeves ya ha especificado que la película tiene como influencia el cómic de Batman 'Year One', aunque no será una adaptación directa de él.

