Robert Pattinson está en boca de todos, y es que el actor que se convertirá en el nuevo Batman ha ofrecido una extensa entrevista a Variety hablando sobre sus proyectos más recientes, incluido el que le convertirá en Bruce Wayne.

El jefe de la redacción de Variety en Nueva York, Ramin Seetodeh, ha transcrito una parte de la conversación que mantuvo con el actor que ha hecho que los fans piensen si es posible que veamos a Joaquin Phoenix como Joker en 'The Batman' en un crossover.

"En un momento de nuestra conversación, Pattinson hizo un comentario mundano sobre Joaquin Phoenix, protagonista de 'Joker', antes de pedir retractarse. 'Oh, mierda...', me dijo, añadiendo que no está acostumbrado a pensar en spoilers. Estoy más acostumbrado a las películas independientes, de las que puedes ver tres veces y no saber de qué se trata".

¿Se arrepintió Pattinson de revelar más de lo que debería decir durante la entrevista? ¿Veremos al villano y al superhéroe juntos?

'Joker' se estrenará en los cines el próximo 4 de octubre, mientras que tendremos que esperar hasta junio de 2021 para ver 'The Batman'.

