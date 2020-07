Johnny Ortiz, actor de 'McFarland, USA', acusado de intento de asesinato

El actor Johnny Ortiz, conocido por participar en la película de Disney protagonizada por Kevin Costner, 'McFarland, USA', ha sido acusado de intento de asesinato premeditado.

Según la información legal obtenida por TMZ, Ortiz y otro hombre, Armando Miguel Navarro, intentaron asesinar a Brian Duke "en beneficio, bajo la dirección y en asociación con una banda callejera criminal con la intención específica de promover, fomentar y ayudar en la conducta criminal de los miembros de la banda" explicaba el informe.

A Navarro se le acusa de utilizar el arma homicida, pero la función de Ortiz no está clara. Pese a no haber hecho uso del arma, esta cuestión no ha hecho dudar a la Fiscalía y ha justificado el cargo de intento de asesinato de Ortiz por encontrarse en el lugar voluntariamente. El actor fue arrestado a finales de mayo y continúa en prisión. La fianza fijada por el juez es de 1.120.000 dólares.

El actor ha defendido su inocencia y la familia de este está recaudando dinero para pagar la fianza a través de un crowdfunding. "Johnny es todo para nuestra familia. Johnny hace todo para ayudar a la comunidad y a la comunidad hispana especialmente... está en la cárcel luchando por su caso en el que es inocente", expresó la familia.

El actor de 25 años, que ha participado en películas como 'El Camino: Una película de Breaking Bad', 'Ali' o 'American Crime', se enfrenta a 35 años de prisión.