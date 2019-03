Johnny Depp y Tim Burton en la premiere de 'Sombras tenebrosas' en Londres

Centenares de seguidores de Johnny Depp, algunos de ellos venidos para la ocasión de lugares tan remotos como Argentina o Australia, esperaron durante horas a las puertas del cine Empire en Leicester Square, ataviado con una atípica alfombra lila a juego con el color de los carteles de la película que decoraban los alrededores.

Los fans también se entregaron a Tim Burton, el director de películas como 'Big Fish' o 'Eduardo Manostijeras', que forma junto con Depp un tándem artístico que ya ha generado ocho producciones distintas. "Nos conocemos mucho y aunque hayamos hecho muchas películas juntos, trabajar con él siempre es emocionante. En cada proyecto hay algo nuevo y fresco. No resulta aburrido", comentó a Efe el actor.

También le resultó "fresco y excitante" interpretar el papel de Barnabas Collins, un joven del siglo XVIII que se convierte en vampiro por culpa de un hechizo de una amante despechada. La particular estética de las películas de Burton también estuvo muy presente en esta peculiar alfombra lila, especialmente de la mano de la mujer del director, la actriz Helena Bonham-Carter, que apareció con un vestido muy gótico propio de las producciones de su marido.

Junto a ella también desfilaron el resto de protagonistas de la película como la deslumbrante Eva Green, de terciopelo azul, la joven Chloë Grace Moretz o Michelle Pfeiffer, que lucía espectacular a sus 54 años con un escotado vestido rojo.

Al otro lado de las vallas, los seguidores, que durante horas aguantaron la lluvia que cayó sobre Londres hasta poco antes de empezar el evento, también se habían preparado para la ocasión con pancartas, fotografías para que las firmaran sus ídolos y algunos disfraces de vampiro. La mitomanía se puso de manifiesto con el caso de Samanta, que ha viajado desde Argentina con su madre solo para ver a su idolatrado actor.

"Me encanta Johnny Depp. Desde que tengo uso de razón me apasionan sus películas. Ya que estamos aquí aprovecharemos para viajar pero lo fundamental es el estreno", dijo la joven mientras, a su lado, su madre, Ana María, susurraba "fanática, es una fanática". Finalmente, Samanta, como muchos de los seguidores que esperaban, se fueron solo con algunas fotos del actor, que no se acercó a las vallas para firmar los retratos y libretas que sus seguidores habían traído.

'Sombras tenebrosas' llegará a los cines españoles eeste viernes 11 de mayo.