El posible nuevo proyecto de Johnny Depp tras perder el juicio por difamación y renunciar a 'Animales Fantásticos'

Según recogía hace un par de días We Got This Covered, la deprimente situación profesional que actualmente atraviesa Johnny Depp, a causa de los escandalosos litigios que desde 2018 lleva protagonizando con su ex-mujer, la también actriz Amber Heard, por fin comenzaría a remontar.

El mencionado magazine virtual revelaba que Depp estaría negociando con el aclamado director y productor de cine Tim Burton su incorporación al elenco de uno de sus nuevos proyectos tras su salida de la saga 'Animales Fantásticos'.

Depp y Burton han trabajado juntos en infinidad de ocasiones y es evidente que gracias a la confianza que Tim Burton ha depositado en el actor de 'Piratas del Caribe', Johnny Depp ha podido interpretar los papeles más célebres de su trayectoria como al protagonista de 'Charlie y la fábrica de chocolate', al Sombrerero Loco de 'Alicia en el país de las maravillas' o al inolvidable Eduardo, un joven con cuchillas en lugar de dedos.

Esta vez, el director estaría preparando una serie sobre 'La Familia Addams' de la que aún no han trascendido muchos datos, pero de la que sí se sabe que Burton será el productor ejecutivo y que posiblemente también se encargue de la dirección de algunos capítulos de dicha ficción. Solo el tiempo nos dirá si esta mano que Tim Burton le ha tendido a Depp será suficiente para remontar su carrera actoral...

...

Seguro que te interesa:

Su momento más duro: El juez deniega el recurso a Johnny Depp tras perder su juicio por difamación