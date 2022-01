Johnny Depp se lanza a vender NFT de cuadros íntimos de sus amigos de Hollywood

El actor Johnny Depp siempre ha cultivado distintas disciplinas artísticas: es un apasionado de la música y también pinta cuadros. Así, ahora el conocido actor de Hollywood ha decidido dar un paso más en su faceta como pintor y se ha lanzado a vender más de 10,000 NFT extraídos de sus pinturas, que son retratos de amigos del mundo de la interpretación y también héroes personales del artista.

Los NFT son tokens no fungibles, que son activos digitales únicos y verificables con tecnología blockchain. La colección que ha lanzado Depp se llama 'Never Fear Truth'. Los NFT que se han puesto a la venta en este caso están desarrollados a partir de obras de arte originales hechas por Johnny Depp, y más tarde han sido animados.

Entre la lista, hay retratos de Marlon Brando, Heath Ledger, Elizabeth Taylor, Tim Burton, el propio Johnny Depp, su hija Lily-Rose Depp, y también su difunto perro, Mooh. Su estilo es una mezcla de pop art y arte callejero, utilizando para sus obras colores muy vivos.

Esto es lo que ha dicho Johnny Depp en un comunicado. "Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre aquellos que más me importan, como mi familia, amigos y personas a las que admiro. Mis pinturas rodean mi vida, pero las guardé para mí y con ello me limité. Nadie debería limitarse jamás".

El 25% de todas las ganancias de las ventas irán destinadas a ONGs, entre ellas el Hospital Infantil de Los Ángeles, el Hospital Infantil Great Ormond Street, la Fundación contra el SIDA Elizabeth Taylor y The Gonzo Trust, creado en memoria de Hunter S. Thompson, al que también ha dedicado una de sus pinturas.

La compra de uno de estos NFT otorgará a los propietarios acceso a la comunidad exclusiva de Johnny en Discord, una comunidad online para que los fans colaboren en proyectos creativos.

Seguro que te interesa:

Johnny Depp protagonizará su primera película desde que comenzó su proceso de divorcio con Amber Heard