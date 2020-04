Johnny Depp perdió la punta de un dedo en la mano derecha en un accidente que tuvo lugar hace cinco años. Ahora, mientras su batalla legal con su exmujer Amber Heard continúa, nuevos detalles siguen saliendo a la luz sobre su turbulenta relación.

En un vídeo filtrado por DailyMail de un testimonio de Depp en su demanda contra su anterior abogado por estafa, el actor asegura que mintió sobre su herida para proteger a Amber en ese momento, en el que estaban recién casados.

"Básicamente tenía una herida bastante terrible y tenía que protegerla. Así que dije que me lo había pillado con las grandes puertas correderas de la casa, pero no fue así para nada. Ella destrozó y me lanzó una botella de vodka y cayó sobre mi mano en el mármol. La primera botella pasó volando al lado de mi oreja. Y la segunda era más grande y se destrozó contra la barra. Y este dedo, que ahora llamo 'Pequeño Richard', le rebanó la punta y todos los huesos estaban completamente destrozados. Eso parecía el Vesubio y pillé infecciones. Fue muy complicado. Yo intenté recuperar el dedo, sabes. Y encima tener que lidiar con la locura de que mi dedo lo cortara esta mujer con la que estaba casado".

En la versión de Heard, Johnny estaba furioso esa noche porque la acusó de haberle sido infiel con Billy Bob Thornton, y se lo hizo a sí mismo golpeando una pared con un teléfono en alto grado de embriaguez.

Seguro que te interesa

"Él es muy dramático": Amber Heard se defiende así en el juicio tras la grabación en la que admite golpear a Johnny Depp