"No es estúpido": Helena Bonham Carter confía en la inocencia de Johnny Depp en el juicio ante Amber Heard

Durante los últimos tres meses Johnny Depp se ha visto envuelto en la batalla legal por el juicio por difamación contra el tabloide 'The Sun' ya que durante el matrimonio y divorcio con Amber Heard escribieron un artículo en el que se referían a él como "maltratador de mujeres".

Aún no se sabe el veredicto en el caso contra el diario, el actor "no se detendrá" en limpiar su nombre. Incluso ha lanzado un nuevo proceso multimillonario contra Amber Heard.

Han sido muchas las personas que han salido en defensa del actor de 'Piratas del Caribe', como es el caso de sus ex mujeres Vanessa Paradis y Winona Ryder, con las que todavía mantiene un especial cariño y una bonita amistad.

La última en confiar en la inocencia del actor ha sido Helena Bonham Carter, amiga y compañera de Johnny Depp y éste a su vez es el padrino de los hijos que ella tiene con Tim Burton: "Hay algo bastante de la vieja escuela en Johnny, con esas formas, nada de esto tiene sentido. Pero el hombre no es estúpido. No habría llegado hasta aquí si pensara que está equivocado", dice en una entrevista con The Guardian.

