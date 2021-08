John Travolta cuenta la verdad detrás de su baile con Lady Di

John Travolta siempre será recordado por sus interpretaciones en películas como 'Grease', 'Pulp Fiction' o 'Fiebre del sábado noche'. Aunque el actor lleva un tiempo un tanto retirado de su carrera profesional, tras unos años muy complicados.

Pero lo hemos podido ver en películas recientes como: 'Gotti', 'The Posion Rose' o 'Trading Paint'. Pero estos proyectos no han tenido un gran respaldo por parte de la crítica especializada. A pesar de no estar viviendo una segunda etapa dorada en cuanto a su carrera interpretativa, John ha vivido momentos únicos, no solo en el cine, sino fuera de la gran pantalla. Y es que Travolta ha querido recordar una ocasión en la que vivió un baile de cuento de hadas con la Princesa Diana en la Casa Blanca.

John Travolta explica por qué bailó con la Princesa Diana

John Travolta ha querido abrirse sobre cómo ocurrió aquel famoso baile con la princesa de Gales. El actor ha participado en el documental sobre la princesa llamado 'In their own words: Diana Princess of Wales' y en un fragmento explica aquel momento que pasó a la historia: "Recibí una llamada de la Casa Blanca para invitarme a conocer a la familia real Británica junto con otras celebridades. Así que fui allí con una actitud humilde, siendo un extra en la habitación rodeado de mucha gente importante", cuenta en el documental.

Y continúa: "Sobre las diez de la noche, Nancy Reagan me da un golpecito en el hombro y me dice, 'La princesa, su fantasía es poder bailar contigo. ¿Bailarías con ella esta noche?' Y yo dije, 'Pero por supuesto, pero ¿Cómo lo hago?' Y ella me dijo, 'a media noche vendré a cogerte y te llevaré con ella y después le preguntas si quiere bailar contigo'"

Después explica cómo le pidió salir a bailar: "Me miró y le dije, '¿Te importaría bailar conmigo?' y me dijo que sí. Cogí su mano y la sala entera estaba vacía. Bailamos unos 15 minutos".

