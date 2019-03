John Lasseter recibe una estrella en el paseo de la fama de Hollywood

Tiene más camisas hawainas que días el año, casi cuatrocientas. Su casa la decoran trenes eléctricos o animadas botellas de vino y le encanta ver cine cómodamente por supuesto bien cargado de palomitas.

Así que no extraña que este multimillonario niño grande demuestre que lo es incluso al recibir premios. A sus 54 años John Lasseter ya tiene su estrella en el paseo de la fama, un honor que han recibido contados animadores, pero claro él no es un cualquiera.

Alumno sobresaliente y multipremiado en la Cal Arts de animación. Pasó luego cinco años en Disney pero tras descubrir la magia del ordenador en Lucasfilm entró en Pixar donde se le encendió más de una bombilla de la mano de uno de los dueños del estudio, el fundador de Apple Steve Jobs.

"Lo único que Steve me pedía era "John, hazlo grande" y cuando ganamos el Óscar al mejor corto animado con 'Tin Toy' le dije "Te parece suficientemente grande" y me dijo sí. Pixar no sería posible sin Steve Jobs, por eso quiero compartir este honor con él."

En 1995 Lasseter marcó un antes y un después con 'Toy Story', primer largometraje animado íntegramente por ordenador. Después de eso, la trayectoria de Pixar y de Lasseter es historia de reciente del cine. Obsesión por el trabajo y pasión por hacerlo, señas de identidad de un genio animado.