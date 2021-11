John Krasinski será Superman en una nueva película, pero no como estás pensando

Como muchas otras películas, uno de los nuevos proyectos del Universo DC, 'DC League of Super-Pets', ha retrasado su estreno por la pandemia del COVID-19. Pero por fin ya tenemos más información sobre esta cinta animada y ha sido uno de los protagonistas el que ha desvelado que será el encargado de prestar su voz a Superman.

John Krasinski ha revelado su nuevo rol en DC junto a una foto de su personaje y el perro Krypto, al que presta su voz Dwayne Johnson: "Siempre quise hacer una peli de colegas con Dwayne Johnson. Bueno ¡estos son los papeles para los que hemos nacido! (Para vuestra información… DJ es el de la lengua)", bromea el actor de 'The Office'.

En la imagen aparecen Superman y Krypto volando sobre la ciudad. Los personajes están animados de forma diferente a todo lo que hemos visto antes, aunque la vestimenta mítica de Superman se mantiene.

La película cuenta con un elenco extraordinario para poner las voces a sus personajes. Como hemos mencionado Dwayne protagoniza el papel de Krypto el Superperro y amigo canino de Superman, mientras que Kevin Hart pondrá la voz al amigo de cuatro patas de Batman, Ace el Bat-Hound. Al villano de la película, Lex Luthor, le pondrá voz Marc Maron.

El reparto también incluye a Keanu Reeves, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne y Diego Luna.

En el tráiler que tenéis arriba aparecen Krypto y Ace, pero hasta ahora no sabíamos que sería Krasinski el que daría vida a esta nueva versión de Superman en el Universo DC. Otras de las cintas de la franquicia que llegarán este 2022 incluyen: 'The Batman', 'The Flash', 'Black Adam', y 'Aquaman and the Lost Kingdom'. 'DC League of Super-Pets' llegará a los cines el 20 de mayo del próximo año.

