John Krasinski puso su "matrimonio en juego" por esta escena de Emily Blunt en 'Un lugar tranquilo 2'

Emily Blunt regresa en la secuela de 'Un lugar tranquilo' donde ha protagonizado una de las escenas de acción más increíbles que haya visto John Krasinski, su marido y director de la película.

Esta nueva entrega continuará los eventos de la primera película, con Evelyn Abbott, interpretada por Emily Blunt, y sus hijos Regan, Marcus y el recién nacido bebé, se verán forzados a enfrentarse a los peligros que se les presentan en el mundo exterior. Aunque descubrirán que esas criaturas que cazan por el sonido no son la única amenaza.

John Krasinski, más conocido como Jim Halpert en 'The Office', ha querido compartir cómo fue rodar esa espectacular escena de accón: "Esa escena es tan auténtica, creo que puse mi matrimonio en juego cuando la puse en ese coche", cuenta en unas declaraciones que 'CinemaBlend' saca del podcast 'ReedBlend'.

Emily Blunt y John Krasinski en la premiere de 'Un lugar tranquilo' | GTRES

"Es verdad. Cuando le estaba explicando todo lo que iba a pasar en esa escena, y le dije: 'Vas a golpear a este doble'. Ese coche va a pasar a un metro. Y después este bus va a ir a 65 kilómetros por hora'. Le cambió la cara y me dijo, 'No, ¿verdad?' y yo le dije, 'No, no, el bus va hacia ti a 65 km hora. Es un bus real. Y ese bus se choca con el coche, y todo eso es real".

John Krasinski cuenta como su mujer rechazó grabar más de una vez la escena: "Le dije a Emily, '¿Quieres hacer una prueba?' Y ella es increíble. Dijo, 'No, solo ponme en el coche'. Y así grabamos esa escena, que era su primera escena en la película. Así que realmente es ella diciendo, 'Jesús' y 'Dios mío, dios mío'. Porque no tenía ni idea. Es como montarse en la mejor montaña rusa de tu vida. Esa fue la primera escena que grabamos".

