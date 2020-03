John Krasinski podría haber sido Capitán América y no fue y Chris Hemsworth podría ser el culpable

John Krasinski ('The Office') podría haber sido Capitán América, si no fuera por los músculos de cierto australiano.

El actor ha contado en el Late Night de Conan que llegó bastante lejos en el proceso de casting para la primera película del Capitán América e incluso llegó a hacer pruebas de pantalla.

El problema llegó el día que fue a una prueba con vestuario, y mientras se estaba poniendo el traje del Capitán, entró en la sala Chris Hemsworth, con el traje de Thor puesto. "Me quedé en plan, bueno, esto es una tontería, yo no soy el Capitán América, yo no tengo estos músculos" cuenta entre risas.

