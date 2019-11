Cuando J.J. Abrams, director de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker', reveló hace unos días que uno de los actores había olvidado un guión de la película y que poco después había llegado a estar a la venta en eBay, la primera a la que le preguntaron sobre su presunta culpabilidad fue a Daisy Ridley, y la actriz lo negó en rotundo.

Este miércoles, en Good Morning America, se ha destapado quién es el verdadero culpable: John Boyega. El actor admitió "sí, fui yo. Déjame decirte cómo pasó todo esto", le ha contado a Michael Strahan. "Me estaba mudando de apartamento y dejé mi guión debajo de mi cama. Pensé '¿sabes qué' Lo dejaré debajo de mi cama y cuando me levante por la mañana lo cogeré y me iré".

"Pero luego vinieron mis amigos he hicimos una pequeña fiesta y el guión se quedó allí, y luego unas semanas después, aparece un limpiador, encuentra el guión y lo pone a la venta en eBay por 65 libras. Esa persona no sabía el verdadero valor que tenía".

