'Supersalidos' fue una película que marcó una época en el terreno del género de las comedias absurdas, dentro de este lote también están películas como 'Resacón en las Vegas' o 'American Pie'. Los actores que participaron en ella salieron muy bien parados, Emma Stone hizo su debut cinematográfico en este film y Jonah Hill se convirtió en un asiduo de este género.

Pero parece que no todo fue de color de rosa, la relación que tuvieron Jonah Hill, Seth, y Christopher Mintz-Plasse, Mclovin, no fue del todo satisfactoria, según ha confesado el propio Hill en una entrevista al medio estadounidense The Ringer.

"Chris inmediatamente me detenía. Muy combativo. Me molestaba mucho porque este tipo no me dejaba decir nada".

Estas declaraciones fueron secundadas y apoyadas por el productor Seth Rogen quien confiesa que los primeros roces surgieron ya durante los castings del film: "Jonah lo odiaba. Pisaba todas las frases de Jonah, siendo completamente irrespetuoso con el proceso, probablemente debido a la falta de experiencia. Recuerdo que salió de la habitación y Jonah dijo: "este tipo no" y nosotros le dijimos "Dios mío no sabes cuánto nos haces quererle ahora".