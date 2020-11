Joey King revela por sorpresa la fecha de estreno de 'Mi primer beso 3', ¡y es antes de lo que esperas!

Después de la gran acogida de 'Mi primer beso 2' hace unos meses, los protagonistas no tardaron en anunciar que la tercera parte ya estaba confirmada, y de hecho, ya la habían grabado en secreto antes de la pandemia.

La noticia fue una gran alegría para los fans, que temían que con las restricciones y las medidas de seguridad que necesita ahora la industria tardarían mucho tiempo en poder volver a la historia de Joey King y Jacob Elordi (¡y Taylor Zakar-Perez!).

Sin embargo, los detalles sobre 'Mi primer beso 3' han permanecido un misterio estos meses, excepto por el pequeño adelanto que sacaron a la luz y que puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, su protagonista Joey King ha ganado un premio por su papel en la película, y en su discurso ha revelado por sorpresa la fecha de estreno de la esperada última parte, y no tardará mucho.

"Este año ha sido tan raro... no voy a ser la única persona en decirlo en este escenario esta noche. Pero el hecho de que la película y mi personaje han traído algo de risas a todo el mundo en casa, eso me hace sonreír, me hace sentir bien y feliz".

"Y también... me dije a mí misma que si ganaba, compartiría una noticia muy emocionante con todo el mundo, así que quiero deciros que 'Mi primer beso 3', nuestra entrega final, ¡se estrenará en el verano de 2021! ¡Y estoy tan ilusionada! Ojalá fuera mañana. Muchas gracias por amar esta película y este personaje tanto como yo, significa mucho".

