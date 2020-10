"Hay desafíos bastante serios": Joey King revela los primeros detalles de 'Mi primer beso 3', rodada en secreto

Tan solo dos días después de estrenar 'Mi primer beso 2', se anunciaba por sorpresa que la cabina de los besos estaba lista para volver con una tercera entrega. Y es que como reveló el elenco, la segunda y la tercera parte de la comedia romántica se rodaron al mismo tiempo, en secreto.

Y Joey King, la protagonista del éxito de Netflix, no puede esperar a que sus fans vean la película. En una entrevista para Digital Spy, la actriz confesó que está muy emocionada por la trilogía.

"Quiero compartir literalmente todo con vosotros, pero no puedo compartir demasiado", bromeó.

"'Mi primer beso 3' es... Quiero decir, escucha, nos encontramos con Elle que tiene un gran dilema al final de 'Mi primer beso 2'. En la tercera parte, retomamos con ese dilema, y es lo que presenta algunos desafíos bastante serios a lo largo de la tercera película", comentaba la actriz. "Sin embargo, a pesar de que Elle está pasando por algunas decisiones muy difíciles, vamos a tener aún más diversión con los personajes en esta parte".

Como recordamos, Elle (Joey King), debe enfrentarse al dilema que determinará su futuro, a la hora de aceptar la plaza que le ofrece Harvard y estar junto a su chico, Noah (Jacob Elordi). O por el contrario, optar por seguir lo planeado y acompañar a su mejor amigo Lee a Berkley.

"No puedo esperar", añadió. "Fue muy divertido de rodar, y me encanta ver en cámara los grandes momentos, es muy divertido visualizarlo desde ahí". Ya que la actriz, a su corta edad de 21 años, se estrenó con su faceta de productora ejecutiva en la segunda y tercera entrega de 'Mi primer beso'.

King también habló sobre el gran número de seguidores de la película, declarando: "Estoy obsesionada con los fans. Son mis personas favoritas en el mundo".

"Lo que me gusta tanto de los fans de 'Mi primer beso', es que muchos de ellos acaban de conocerme, y muchos de ellos son personas que han seguido mi carrera desde mi época de 'Ramona y su hermana', o incluso desde los tiempos 'The Conjuring', y todo eso. Sentí un apoyo tan inmenso, porque sabía que no sólo eran grandes fans de la franquicia y querían ver todas las cosas de 'Mi primer beso', obviamente, sino que me sentí tan apoyada y amada a nivel personal porque estaban emocionados de ver qué más tenía que dar".

Habrá que esperar hasta 2021 para ver la esperada tercera parte y a todos sus protagonistas.

