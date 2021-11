La actriz de 'Mi primer beso', Joey King, ha compartido con sus fans la triste noticia del fallecimiento de su perra de 14 años. King llora la pérdida de su querido yorkshire con una serie de fotos en Instagram y un emotivo mensaje en el que desvela que llevan juntas casi toda su vida:

"Mi dulce Angel. No puedo creer que te hayas ido. Casi llegaste a tu 15 cumpleaños. Estoy tan desconsolada que no sé cómo resumir en palabras lo que esta preciosa perrita significaba para mí", escribe junto a unas fotos sosteniendo a Angel envuelta en una manta.

Después de casi 15 años de amor y lealtad King está devastada: "Ha sido mi mejor amiga desde que tenía 6 años y ahora se ha ido. Estoy feliz de que ya no sufra, pero '¿Qué es un mundo sin mi Angel?', añade.

En las demás fotos aparece Angel apoyada en una Joey con lágrimas cayendo por su rostro. También aparece Angel con una vía lo cual nos indica que podría haber estado enferma anteriormente.

El post ha conseguido más de 2 millones de likes de los más de 19 millones de seguidores de King en Instagram, y ha recibido numerosos comentarios de fans y otros amigos famosos: "Te envío mucho amor mi hermosa amiga. Siento mucho tu pérdida. Con mucho amor", escribe la actriz y directora sudafricana Meganne Young.

Kate Hudson también ha escrito: "Enviándote mucho amor" mientras que su amigo Nicholas Hamilton comenta: "Lo siento mucho Joey" junto a unos corazones rojos.

Desde entonces, King ha vuelto a publicar otro post en su Instagram. Esta vez se trata de un vídeo de Angel corriendo por la casa y jugando al pilla pilla con su dueña: "Este vídeo de Angel siempre me hace sonreír".

"La echo mucho de menos. Sigo pensando que estará esperándome en su manta cuando abra la puerta de casa, pero no será así. Es difícil asimilar el dolor que esto me ha hecho, sabía que iba a doler pero creo que no sabía cuánto. La amo infinitamente, quisiera poder agradecerle una vez más por amarme y dejarme amarle a ella', escribe.

En una publicación anterior que compartió en el Día Nacional del Perro, King incluyó dos fotos de sus dos perros: "Al parecer es el #DíaNacionalDelPerro cualquier excusa es buena para compartir algunas fotos de estas dos luces de mi vida (Angel va a cumplir 15 años este año)", escribió.

