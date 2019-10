Antes de su estreno oficial, 'Joker' ya se ha convertido en una de las películas del año y ha puesto a Joaquin Phoenix en el punto de mira. El actor se ha sincerado en un reportaje con Vanity Fair sobre su infancia en la carretera y en la famosa secta de los Hijos de Dios, sus hermanos y la muerte de River, lo que está suponiendo 'Joker' en la sociedad actual y su relación con Casey Affleck.

Ambos actores fueron inseparables durante años, y además Affleck estaba casado con la hermana de Phoenix, Summer. Pero tras su divorcio y la experiencia del falso documental 'I'm Still Here', cuyo rodaje se descontroló y acabaría dando pie a la demanda contra Casey por acoso sexual, parece que todo ha cambiado.

El actor confiesa que sus abogados le aconsejaron no hablar sobre las alegaciones contra Affleck, aunque sí ha expresado su apoyo a las víctimas de abusos de poder en general en otras ocasiones.

"No he hablado con Affleck en muchos años. Mi hermana y él se divorciaron. No he hablado directa o indirectamente con él en mucho tiempo. Tres o cuatro años", confiesa.

Recientemente Affleck rompió su silencio sobre dichas alegaciones en el podcast Armchair Expert de Dax Shephard.

