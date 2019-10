La expectación por la llegada de 'Joker' no ha decepcionado y en el mundo cinéfilo no se habla de otra cosa. La película de DC ya ha llegado a ser calificada como "una de las mejores de la historia" y las campanas de Oscar no dejan de sonar para Joaquin Phoenix.

Sin embargo, la inmersión de Phoenix en el papel de Arthur Fleck era tal, que no quería hacer ese profundo trabajo en un mal ambiente de rodaje. Por eso, le puso una norma al director Todd Phillips para acceder a protagonizar la película. Lo ha revelado otro actor de la película, Josh Pais, y puedes encontrar su respuesta en el vídeo de arriba.

Aunque el protagonista acabó teniendo algunos problemas con Robert De Niro, parece que todo ocurrió como debía para este espectacular resultado.

