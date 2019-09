Hace un par de semanas algunos críticos de cine argumentaban que 'Joker' podría incitar a la violencia. Sin embargo, esta es la única recepción negativa que está teniendo la película, ya que hace poco su protagonista Joaquin Phoenix ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

Y hablando del protagonista... El actor ha abandonado recientemente una entrevista tras una pregunta incómoda. Sucedió en una conversación con The Telegraph en la que le preguntaron si "está preocupado por si la película podría acabar provocando o inspirando a la gente sobre la que trata (aislados sociales) con trágicos resultados".

Una pregunta que no gustó nada al intérprete y que tan solo respondió con un "¿Por qué dirías eso? No, no.." para después quedarse sin palabras, levantarse e irse. Tras una hora de ausencia, Phoenix volvió y respondió que esa pregunta nunca se le había pasado por la cabeza y que "¿Cómo podría ser una respuesta inteligente a esa pregunta?".

No es la primera vez que Joaquin Phoenix se marcha a la francesa, como muchos dicen. Todd Phillips, director de la película, ha revelado que a veces abandona alguna escena en medio del rodaje. La película se estrena en España el próximo 4 de octubre.

...

