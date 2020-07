Jim Carrey recuerda el día que le dijeron que sólo le quedaban 10 minutos de vida

Jim Carrey presentó su nueva novela 'biográfica de ficción' en el programa de Jimmy Fallon, titulado 'Recuerdos y Desinformación'. El protagonista de 'El Show de Truman' apareció virtualmente en el programa para charlar con el famoso presentador. Cuando Fallon le preguntó por la portada de su novela, Carrey dijo que era la misma cara que puso cuando creyó que le quedaban 10 minutos de vida, entonces relató un desafortunado incidente.

Aquí empieza el éxodo de lo que fue el peor momento de la vida de Jim Carrey, en la madrugada del 13 de enero del pasado 2018, las autoridades mandaron un mensaje: ''BUSQUE UN REFUGIO. ESTO NO ES UN SIMULACRO", refiriéndose a una alerta de misil balístico en dirección Hawái donde se encontraba el actor en ese momento.

La asistente del actor lo llamó desconsolada diciéndole que les quedaban 10 minutos de vida después de la alerta. Después de intentar sin éxito, salir de la isla con su hija, Jim se resignó al destino: "Fue completamente real para nosotros. En ese momento empecé a decir: 'OK, ¿qué puedo hacer con este último momento de tiempo? Decidí hacer una lista de agradecimientos y, sinceramente, no podía dejar de pensar en las cosas maravillosas que me han sucedido y en agradecer lo que tengo", "Todo lo que planeaba hacer era cerrar los ojos y estar agradecido porque había sido un buen viaje".

Fallon, estupefacto con la historia quiso saber qué hizo Carrey cuando se enteró de que no iba a morir y que todo era una falsa alarma: "¡Entonces me enfadé y rodaron cabezas!", bromeó Jim Carrey.

Una estrambótica historia que relata en su nuevo libro, donde además habla de la vida después de la fama, siendo reconocido como uno de los mejores actores de comedia a finales de los noventa. El mismo autor señala en una nota editorial: "una desafiante novela semi-autobiográfica, en la que lo real y lo imaginario se trenzan hasta explotar".

Seguro que te interesa:

Jim Carrey habla abiertamente por primera vez sobre su enfermedad