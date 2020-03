Jim Carrey quiere estar en el universo Marvel interpretando a un personaje que ni siquiera existe

Jim Carrey se convirtió en el actor del momento allá por los años 90. Sus mil caras y exageradas expresiones le llevaron a lo más alto de la comedia. Pero sus papeles se empezaron a repetir hasta que la fórmula del éxito se desgastó. El actor buscó otro tipo de registros y, a pesar de la buena aceptación de algunas cintas como '¡Olvídate de mí!', sus roles más serios no llegaron a convencer. Tras el suicidio de su ex-novia, Jim Carrey desapareció del mapa. Pero ahora, dos años después, volvemos a tener noticias suyas.

Durante una entrevista para The Hollywood Reporter, el actor confesó que "no había indicios de depresión en su vida". Quiere volver a su mejor forma y ha aprovechado el Festival de Toronto para presentar próximos proyectos. Sin embargo, es posible que veamos una faceta totalmente diferente a la vista hasta ahora. "Hubo personajes que me encantaron hacer, pero hay otros que me parecieron una parodia de mí mismo", por lo que seguramente se distancie de aquello que le lanzó a la fama. Pero parece que Marvel podría entrar en sus planes.

Ya ha participado en otras ocasiones en el género. Fue Enigma en la duramente criticada 'Batman Forever' y volvió a hacer de villano durante la secuela de 'Kick-Ass'. Pero ahora el actor parece dispuesto a apuntarse a la franquicia superheroica más fuerte de la historia. Afirmó que si Marvel se interesa, el actor estaría dispuesto a entrar en su universo. "¡Haced el hombre-neurótico! ¡Un hombre que ni siquiera existe!". Así es, Jim Carrey quiere hacer de sí mismo en esta saga sin fin.

Esperamos que el actor vuelva a ser lo que fue en su día. Personajes como Ace Ventura marcaron generaciones, por lo que quién sabe si las nuevas están a puntos de ser testigos del resurgir de una estrella. Desde luego ver a Jim Carrey pelear con Tony Stark y compañía sería algo digno de ver. Ni el mismísimo Thanos podría enfrentarse a él sin que se le escape alguna sonrisa.