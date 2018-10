Jim Carrey recibe un premio y ofrece un discurso que será recordado por mucho tiempo

Jim Carrey ha sido galardonado en la última edición de los Britannia Awards, celebrada en Los Ángeles, por su carrera con el Charlie Chaplin Britannia Award al Humor. El actor acudió a recoger el premio y protagonizó uno de sus discursos más memorables con un mensaje muy reivindicativo y político.

"Me alegro de que este premio no llegara por correo", empezaba diciendo Jim. El actor hacía así referencia al hecho de que varios personajes críticos con Donald Trump, como Robert De Niro, recibieran hace unos días paquetes bomba por parte de un extremista de derechas.

Carrey continuaba su discurso agradeciendo este reconocimiento a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión y hacía mención al gran personaje que lleva el nombre del premio que ha recibido, Charles Chaplin: "Chaplin alquimizó su dolor y lo convirtió en arte. Arte exquisito, atemporal y curativo. Se enfrentó a la derecha estadounidense de su época, sus mayores maldadaes: el odio a los inmigrantes, el desprecio por la verdad, la codicia y el abuso de poder. Estamos luchando contra esas mismas maldades hoy en día. Tenemos capitalismo sin conciencia".

El protagonista de 'El show de Truman' quiso remarcar uno de los momentos más criticados durante el gobierno de Trump en el que separó a familias inmigrantes tras llegar a Estados Unidos de manera ilegal: "La desvergüenza no es ni será nunca un superpoder. Es la marca del villano. Secuestrar a niños no es lo que hacen las grandes naciones".

Para continuar: "La mitad de Estados Unidos cree en estos momentos que hay un plan diabólico y siniestro de un estado en la sombra para conseguir qué... ¿darles seguros médicos? [...] En Estados Unidos, estamos desinformados. Los realities han tergiversado nuestra idea de lo que significa ser un héroe, de lo que la verdad realmente es".

Uno de los momentos más aplaudidos del discurso fue cuando el actor nombró personalidades como: Chaplin, Christopher Steel, Christine Blasey Ford, Colin Kaepernick o Robert De Niro, anteriormente citado.

Por último, comentaba que no ha sido su intervención más graciosa ni humorística pero daba a entender que hay momentos en los que hay que ponerse serio: "Sé que no ha sido divertido, pero no es demasiado divertido lo que está pasando ahora y yo quiero que lo sea".

Para terminar con la frase: "Recuperemos el equilibrio, ¿vale?".