Jim Carrey, irreconocible en el primer tráiler del documental sobre su etapa psicótica como Andy Kaufman

18 años después del estreno de 'El lunático' ('Man on the Moon'), el nuevo documental de Netflix protagonizado por Jim Carrey cuenta la caótica situación detrás de las escenas del biopic de Andy Kaufman.

Jim Carrey protagonizó la cinta en los 90 y "fue una etapa psicótica" para el actor, en sus propias palabras. El profundo viaje de Carrey para convertirse en el cómico Kaufman podrá verse en el documental dirigido por Chris Smith que ya ha publicado su primer tráiler.

'Jim & Andy: The Great Beyond - The Story of Jim Carrey & Andy Kaufman Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton' se estrena el 17 de noviembre en la plataforma.