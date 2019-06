Jessica Chastain se incorpora a 'X-Men: Dark Phoenix' y afirma que hará llorar a James McAvoy

Sophie Turner, la conocida Sansa Stark, interpretó a la versión adolescente de Jean Grey. Ya vimos su versión adulta en la trilogía original, por lo que cuando llegó 'Apocalipsis', las expectativas estaban altas. La película no convenció ni al público ni a la crítica, pero eso no detuvo a FOX para confirmar su propia historia. Pero Turner no estará sola.

Además de los actores más fieles ya confirmados (McAvoy, Fassbender y Lawrence), la película contará con una nueva incorporación inesperada. Jessica Chastain ha publicado una foto en Instagram, junto a James McAvoy, anunciando su participación en la película. El personaje no se ha revelado aún, pero todo parece indicar que encarnará a la Princesa Lilandra, uno de los romances del profesor Xavier pero que, por infortunios del destino, nunca pueden estar juntos. ¿Será ese el motivo del llanto que anuncia Chastain?

La saga de cómics de Fénix Oscura ya se intentó adaptar en 'La decisión final'. El resultado fue tan desastroso que las líneas temporales comenzaron a variar para conseguir olvidarla. Habrá que esperar a noviembre de 2018 para salir de dudas, pero los nervios de los seguidores no están para muchos más sustos.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BXRJm00B9FD/|||Hey @jamesmcavoyrealdeal you ready for me up in Montreal? Im gonna make you cry so hard 😈 #xmen @simondavidkinberg]]