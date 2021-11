La actriz de 'Los 4 Fantásticos', Jessica Alba, siempre ha sido muy transparente en cuanto a temas más silenciados como la salud mental. La estrella también es madre de tres hijos, Honor, Haven y Hayes, junto a su marido Cash Warren.

En la Gala del 10 aniversario de Baby2Baby, una organización benéfica que proporciona pañales, ropa y otros artículos de primera necesidad a niños en riesgo de exlusión social, Jessica ha hablado con ET sobre la importancia de la salud mental.

"Crecí en una familia en la que todavía no está totalmente aceptada [la salud]. Y creo que cuanto más derribemos esos muros, y hagamos, ya sabes, que la gente entienda y acepte que se trata simplemente de que estés ahí para los miembros de de tu familia o para ti mismo de una manera diferente, y que intentes estar mejor. Estar mejor mañana de lo que has estado hoy, ¿sabes?", cuenta,

En julio Jessica también habló con Katherine Schwarzenegger y reveló que ella y Honor habían empezado a ir a sesiones de terapia madre-hija hace dos años para aprender a comunicarse mejor. La actriz contó algunas de las cosas positivas que han surgido de ir a terapia con su hija: "Mi hija de 13 años, estoy luchando por no tratarla como una niña pequeña… quiero tratarles a todos como bebés", reconoce.

"Todavía mi tendencia es criarlos como si fueran pequeños. Yo siempre sentí que la relación con mis padres sufrió mucho porque no sabían cómo comunicarse conmigo y cómo necesitaba crecer. Así que no quería pasar lo mismo con Honor, y nos fuimos a terapia juntas", añade.

Alba cuenta que Honor se siente muy empoderada al abrirse a ella durante sus sesiones de terapia, incluso para decirle a su madre lo que le gustaba y lo que no: "Me dijo: 'Tienes que pasar más tiempo conmigo a solas, sin Haven'. Eso fue algo importante. Y, 'Tienes que tratarme como si yo fuera yo y ella fuera ella [Haven]. No puedes mezclarnos como si nada'. Tengo que decir que sigo luchando con eso".

La decisión de ir a terapia juntas parece haber sido una buena idea porque, sin duda, ha ayudado a fortalecer su relación madre-hija.