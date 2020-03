Ojo de Halcón hizo su primera aparición en Thor, y desde ese día ha sido un personaje recurrente en la franquicia Marvel. Los fans no bebían los vientos por este personaje, y parece ser que Jeremy Renner, actor que interpreta al arquero, tampoco.

En uno de los paneles celebrados en la Comic Con de Londres, el actor ha contado como su personaje tenía muy poco desarrollo en las primeras películas de la franquicia, lo que le disgustaba bastante.

"En la primera película de 'Los Vengadores' tenía ganas de saber más cosas de Ojo de Halcón y zas, me tuvieron toda la película como la marioneta de Loki. Y a esas alturas todavía no sabía nada del personaje, lo que me frustraba bastante, porque tenía muchas ganas de saber más cosas sobre Ojo de Halcón" Explicó el actor a los fans.

Estaba tan frustrado que el actor cuenta como en algunas escenas fingía tener un ataque al corazón. "Iba andando con Scarlett Johansson y me tiraba al suelo como si tuviera un ataque. Siempre me decían '¿Pero que haces Jeremy?' y yo les decía que les estaba dando una opinión, que si querían echarme de la película a mi no me importaba".

Después de estas declaraciones el actor explicó que está muy contento con los eventos de 'Los Vengadores: La Era de Ultrón' ya que la familia de Ojo de Halcón es presentada y el personaje, por fin, tiene un desarrollo en el que le entendemos más sus motivaciones y su personalidad.