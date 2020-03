Jennifer López ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz Jennifer López ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood frente a una multitud de seguidores. La actriz fue premiada por sus éxitos musicales al recibir la estrella número 2.500.

La cantante, nacida en Nueva York y de padres portorriqueños, dio un emotivo discurso ante los fans y allegados que reunieron para verla recibir la estrella de bronce y terrazo en el bulevar de Hollywood, diciendo que estaba abrumada.

"Todo esto es... no sé, parece surrealista, pero es tan real. Es impresionante", dijo López, conteniendo las lágrimas mientras recibía su estrella frente al Hotel W en Hollywood.

López, de 43 años, comenzó su carrera en el cine en 1986 con la 'My Little Girl' y se ganó el reconocimiento por su interpretación de la cantante Selena en la película biográfica de 1997 'Selena'.

Ha desarrollado una polifacética carrera como actriz, cantante, diseñadora de moda y juez en el talent show 'American Idol.'

Lopez ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo con una carrera musical que comenzó en 1999 con su debut con el álbum 'On the Six'. Este otoño tiene previsto publicar su octavo álbum de estudio.

Entre los asistentes el jueves estuvo el novio de Lopez y bailarín de 26 años Casper Smart, el cantante Pitbull, que ha colaborado con Lopez en muchos éxitos como 'On the Floor', la actriz Jane Fonda y el exproductor de 'American Idol' Nigel Lythgoe.

Fonda, que trabajó con la actriz en el filme 'La madre del novio', dijo que aunque la estrella de López era por su carrera musical, "debería tener una manzana llena de estrellas" por su ambiciosa carrera.