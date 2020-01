Después de un tiempo dedicado exclusivamente a su carrera musical Jennifer Lopez regresó el pasado 2019 al cine con 'Estafadoras de Wall Street' ('Hustlers'). Una película basada en hecho reales donde un grupo de strippers empiezan a estafar a sus clientes, ricos magnates de Wall Street. Sin embargo, ahora sabemos que no fue la única oferta cinematográfica que la actriz tuvo en sus manos el año pasado para retomar su carrera.

La actriz y cantante americana podría haber estado presente en la película 'Infiel' ('Unfaithful'). Su personaje hubiera sido ni más, ni menos que la mujer de Richard Gere, es decir, una mujer aparentemente feliz, con todo en la vida pero inmersa en la rutina de su matrimonio, lo cual, le haría caer en los brazos del personaje interpretado por Olivier Martinez.

La artista no sabe exactamente por qué rechazó el papel, pero lo que si tiene claro es que se arrepiente de ello y así lo contó en una entrevista con Vanity Fair: "me ofrecieron el guión, pero aún no estaba terminado. Debería haber sabido que Adrian Lyne lo iba a bordar, pero no lo hice. Diane Lane estuvo perfecta, y está claro que estaba destinada a ser ella, pero cuando pienso en ello… me pegaría literalmente un disparo en el pie".

Teniendo en cuenta el éxito de JLO con sus interpretaciones en comedias románticas como 'Planes de boda' y 'Una chica de Jersey' entendemos su arrepentimiento, ya que, esta precipitada decisión le puede haber costado un Oscar.

