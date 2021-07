Jennifer Lopez asegura estar en el "mejor momento" de su vida mientras disfruta de su relación con Ben Affleck

Actualmente, la cantante Jennifer Lopez de 51 años, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y no solo en el ámbito laboral, sino también en el personal puesto que ha retomado su relación con el actor Ben Affleck.

Lopez y Affleck ya estuvieron comprometidos en el 2002, pero dos años más tarde, decidieron terminar su relación debido a la presión mediática y problemas laborales, como el fracaso de la película en la que trabajaban juntos 'Gigli'. Poco tiempo después, la actriz se casó con Marc Anthony y se divorció tras un matrimonio de diez años y dos hijos, en el 2014.

Tras su divorcio, y varias relaciones fallidas, Jennifer Lopez conoció al ex-deportista Alex Rodriguez, quien llegó a pedirle matrimonio tras cuatro años de relación. Si bien, la pareja se mostraba cómplice ante las cámaras, en abril comenzaron a aparecer rumores en los que se relacionaba a la actriz con su ex novio Ben Affleck, tan solo un par de semanas después de que se confirmase la ruptura con Rodriguez.

La pareja formada por Affleck y JLo no había hecho declaraciones sobre su relación, pero aun así los paparazzis fotografiaron a la pareja paseando mientras compartían momentos de complicidad. Pero, ahora la artista ha ofrecido una entrevista donde habla abiertamente sobre cómo se encuentra en la actualidad:

"Estoy super feliz. Sé que hay personas preguntándose cómo estoy, pero ya está. Nunca he estado mejor", confesó la cantante de 'I ain’t your mama' en una entrevista a Apple Music. Jennifer Lopez también ha declarado que aprecia su estrecha relación con los fans, y que entiende su preocupación por saber cómo se encuentra.

"Quiero a las personas que se preocupan por mí porque a mí me preocupan ellos también. He llegado a un momento de mi vida en el que estoy genial sola. Creo que una vez que consigues eso, ocurren cosas maravillosas que jamás esperabas que volviesen a suceder… Y en ese punto estoy. Soy feliz con lo que hago, donde estoy y con la mujer en la que me estoy convirtiendo", afirmó JLo con determinación.

"Quiero que todo el mundo sepa que es el mejor momento de mi vida. Esa felicidad, ese amor, siempre me inspira para hacer música. Algunas personas se inspiran con su corazón roto y escriben canciones cuando están sufriendo. Yo hago exactamente lo contrario", se sinceró la actriz.

Además, llegó a reconocer que sus mejores canciones las escribe cuando se siente realmente bien, e incluso recomendó a la gente a atreverse a cambiar los aspectos de la vida que no le gusten: "Si hay algo que no se siente bien en tu vida, sea lo que sea, apártalo y baila".

Jennifer Lopez y Raw Alejandro cambian el paso

La cantante estadounidense y el artista puertorriqueño, Raw Alejandro, colaborarán juntos en el tema 'Cambia el paso', una canción que mezcla varios estilos musicales como el R&B y el reguetón. La letra describe a una mujer que acaba de terminar su periodo de duelo por una ruptura amorosa, cambiando un baile de pareja por otro que puede bailar perfectamente ella sola.

El video oficial será publicado próximamente en Youtube, pero puedes echarle un vistazo al avance que ha publicado JLO en su cuenta de Instagram.

