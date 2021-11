Jennifer Lawrence relata su aterradora experiencia en un avión: "Íbamos a morir todos"

Jennifer Lawrence ha vivido momentos llenos de acción en muchas de los rodajes de las películas en las que ha participado. Pero parece que el momento más aterrador que ha vivido no se trata de una escena de acción de 'Los juegos del hambre' ni en 'Madre', sino que sucedió durante un vuelo.

Y es que esta experiencia ha marcado mucho a la actriz, que recuerda el pánico que vivió durante aquel vuelo en un avión privado: "Lo único que quedaba en mi asiento era mi esqueleto", empieza contando Jennifer en Vanity Fair.

Tras esto, Jennifer revela cómo sintió aquel momento: "Simplemente íbamos a morir todos. Empecé a escribir notas mentales para mi familia, ya sabes, 'He tenido una vida genial, lo siento'. Me sentía culpable. Todo el mundo iba a estar muy triste".

"Y, oh Dios, Pippi (su perro) estaba conmigo y esa fue la peor parte. Aquí hay una pequeña cosa que nunca pidió ser parte de todo esto", añade Lawrence.

Después Jennifer explica: "Empecé a rezar. No al Dios con el que me había criado, porque es un tipo aterrador y juzgón. Pero entonces pensé, 'Oh Dios, ¿Tal vez sobrevivamos a esto? Seré una víctima que se quemó, va a ser doloroso, pero puede que sobrevivamos'".

Finalmente, Jennifer termina bromeando sobre esta experiencia tan traumática: "'Por favor Jesús, déjame mantener mi pelo. Acógeme en tus brazos amantes de pelo. Por favor, no me dejes calva".

Jennifer Lawrence presume de embarazo por las calles de Nueva York

El pasado mes de septiembre Jennifer Lawrence sorprendía al mundo tras anunciar que estaba esperando a su primer hijo con su marido Cooke Maroney. Ambos llevan casados desde 2019 y parece que su matrimonio no podría ir mejor.

Ahora la actriz se ha dejado ver paseando en las calles de Nueva York con un outfit en el que muestra cómo le sienta el embarazo. En las imágenes se puede ver a Jennifer dejando asomar esa barriga de embarazo mientras da un paseo junto a su marido.

