Ahora que Jennifer Lawrence ha vuelto por la puerta grande con 'No mires arriba', la esperada comedia de Adam McKay con Leonardo DiCaprio, la actriz ha echado la vista atrás en su carrera.

La ganadora de un Oscar por 'El lado bueno de las cosas' siempre se ha caracterizado en Hollywood por su sinceridad y espontaneidad en las entrevistas, y esta vez no ha sido diferente.

En un reportaje con Vanity Fair se ha sincerado sobre la racha de películas en su carrera que no le han traído tanto éxito. En concreto desde 'Passengers', 'Madre!', 'Gorrión rojo' y 'Fénix Oscura' JLaw ha estado bastante alejada de la industria y el ojo público.

"No estaba exprimiendo la calidad que debería haber exprimido", reconoce la actriz sobre esos proyectos.

"Simplemente creo que todo el mundo se había hartado de mí. Había llegado a un punto donde no podía hacer nada bien. Si andaba en una alfombra roja, era en plan, '¿por qué no ha corrido?'", asegura.

"Creo que he intentado complacer a todo el mundo la mayor parte de mi vida. Y trabajando sentía que nadie podía enfadarse conmigo: 'ok, he dicho que sí, lo hacemos, nadie se enfada'. Y luego sentí que había llegado a un punto donde a la gente no le gustaba simplemente mi existencia. Así que eso me sacó de pensar que el trabajo o tu carrera deberían traer paz a tu alma".

Ahora, Lawrence vuelve con 'No mires arriba', que ya está recibiendo grandes elogios por parte de la crítica, y donde comparte reparto con un cartel espectacular: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Mark Rylance o Ariana Grande.

La cinta es una tragicomedia donde una estudiante de doctorado de astronomía (Lawrence) descubre la trayectoria de un masivo cometa que se dirige hacia la Tierra y extinguiría el planeta en cuestión de 6 meses. Junto al doctor que tutoriza sus estudios (DiCaprio) intentará por todos los medios hacer llegar a la población la gravedad de su descubrimiento, llegando a situaciones completamente surrealistas en programas de noticias mañaneros o en el despacho Oval con la presidenta de Estados Unidos.

Seguro que te interesa

Jennifer Lawrence relata su aterradora experiencia en un avión: "Íbamos a morir todos"