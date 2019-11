Gran parte de la población mundial y concretamente la de Estados Unidos se quedó en shock al ver el resultado definitivo de las elecciones americanas donde resultó elegido como nuevo presidente de EE.UU Donald Trump. Las repercusiones no se han hecho esperar pero mientras muchas personalidades han atacado al millonario Jennifer Lawrence ha querido llevar a cabo una estrategia diferente para luchar contra todos los valores que Trump ha promovido durante su campaña electoral mediante un esperanzador artículo que ha publicado en 'Broadly'.

Así, la actriz prefiere ver el lado positivo de lo que ha sucedido en el país y llama a la acción a través de un "no te calles, grita". A continuación os traducciones el mensaje de Lawrence con el que intenta que se digiera de otra manera lo acontecido y luchar con otras armas que no sean la violencia.

"¿Es esta la cruda realidad? ¿Da igual lo duro que trabajes o lo calificado que estés, al final, si no eres hombre? ¿Es eso lo que hemos aprendido? Este país fue fundado por inmigrantes y hoy la única gente que se siente segura y cuyos derechos son reconocidos y respetados son los hombres blancos.

Quiero ser positiva; quiero apoyar nuestra democracia, ¿pero qué podemos sacar de esto? Es una pregunta genuina que todos nos tenemos que preguntar. No deberíamos culpar a nadie, no deberíamos crear disturbios en las calles. Deberíamos pensar muy fuerte y muy claro en lo que hacer ahora porque no podemos cambiar el pasado.

Si estáis preocupados por la salud de vuestro planeta, investigad todo lo que podáis hacer para protegerlo. Si os preocupa la violencia racial amad a vuestro vecino más de lo que lo habíais intentado antes - no importa lo que crean o a quién hayan votado. Si tenéis miedo de un muro que nos meta a todos en otra recesión organizaos y oponeos.

Si eres una mujer y te preocupa que no importa lo duro que trabajes o lo mucho que aprendas, siempre habrá un techo de cristal, a eso no sé realmente qué decir. No sé lo que le diría a mi hija si fuera tú. Salvo que tenga esperanza. Que trabaje para el futuro.

Se nos permite estar tristes porque el presente no es como pensamos que iba a ser. Pero no debemos sentirnos vencidos. Seguiremos educándonos y trabajando el doble de fuerte que el hombre que esté al lado nuestro porque ahora sabemos que eso no es justo. No es justo en el trabajo, así que haces que sea imposible fallar. Y como Hillary, puede que no funcione.

Pero como Hillary, tú puedes seguir siendo una inspiración y conseguir que se hagan cosas importantes. No dejes que esto te venza - ¡haz que te enfurezca! ¡Deja que te motive! Que sea el fuego que no tenías antes. Si eres inmigrante, si eres una persona de color, si eres LGTBQ+, si eres mujer - ¡no tengas miedo, haz ruido!".