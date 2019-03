Jennifer Lawrence explica por qué se desnuda completamente en 'Gorrión Rojo' tras el hackeo de sus fotos íntimas

Jennifer Lawrence tuvo sus reticencias al principio del proyecto, al saber que 'Gorrión Rojo' incluía escenas muy subidas de tono en las que tendría que salir completamente desnuda. La joven actriz sufrió en 2014 el hackeo de su móvil y la posterior publicación de fotos muy íntimas.

Lawrence ha explicado que, tras meditarlo, se sintió "empoderada al hacerlo". "Me di cuenta de que había una diferencia y radicaba en el consentimiento, así que me presenté el primer día, lo hice y me sentí fortalecida", ha explicado al programa 60 Minutes de la CBS.

"Sentía que me había quitado algo, así que volví y lo usé en mi arte", ha añadido la intérprete estadounidense.

En 'Gorrión Rojo', dirigida por Francis Lawrence, Jennifer Lawrence interpreta a Dominika Egorova, una exitosa bailarina rusa que se ve obligada a convertirse en una espía asesina, entrenada para convertirse en un arma de seducción y manipulación.

En la película hay una escena en concreto en que su personaje es obligado a desnudarse completamente delante de un hombre y el resto de los alumnos de la academia de 'gorriones rojos'. La película llegará a los cines españoles el próximo 2 de marzo.