Jennifer Lawrence estuvo a punto de matar a alguien por culpa de su culo

Jennifer Lawrence está en estos momentos promocionando junto a su compañero Chris Pratt su última película, 'Passengers', y por ello acudieron al programa de británico The Grahan Norton Show donde la actriz volvió a dejarnos atónitos con una de sus anécdotas.

La intérprete comentó que durante el rodaje de 'Los Juegos del Hambre: En llamas' en Hawái estuvo a punto de matar a uno de los miembros del equipo de rodaje con una roca por culpa de su trasero: "Estábamos rodando en Hawái y había unas rocas sagradas...", comenzó a decir.

"Se supone que tú no puedes sentarte en ellas porque tus genitales no deben entrar en contacto con las rocas. Sin embargo, durante toda esa jornada de rodaje yo llevada ropa húmeda y me moría de ganas de rascarme el trasero", continúa.

"Una de las rocas con las que me estaba rascando se desprendió", dice la sin poder evitar la risa. "Entonces una piedra gigante rodó montaña abajo y casi mata al encargado de sonido en el set, dejando todo su puesto destruido... Fue dramático, todos los hawaianos estaban diciendo '¡Oh Dios mío, es la maldición!', mientras yo estaba en una esquina soltando: 'Yo soy tu maldición. La desprendí con el culo'".