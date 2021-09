Jennifer Lawrence, embarazada de su primer hijo con su marido Cooke Maroney

Por el momento este 2021 está siendo un año de ensueño para Jennifer Lawrence y es que la actriz no para de dar buenas noticias a sus seguidores. A pesar de haber estado un tiempo alejada de las grandes producciones, Jennifer regresa a la gran pantalla con 'No mires arriba'. Pero esto no es todo y es que ahora parece ser que está embarazada.

El anuncio de su embarazo no lo ha confirmado ella misma, puesto que en los asuntos de su vida privada suele ser muy reservada ya que ni tan siquiera cuenta con redes sociales. Por lo que para dar esta buena nueva ha sido su representante quien ha confirmado a People el embarazo.

Ella y su marido, Cooke Maroney, van a tener su primer hijo desde que la pareja se conociera gracias a Laura Simpson. Desde entonces, ambos empezaron una relación en 2018 y terminaron por casarse en octubre de 2019 en Rhode Island delante de 150 invitados.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney | Gtres

El regreso de Jennifer Lawrence a los cines con 'No mires arriba'

Llevábamos un tiempo sin poder disfrutar de Jennifer Lawrence en los cines y es que la actriz ha estado algo ausente en el mundo de Hollywood. Por supuesto los grandes siempre vuelven y, evidentemente, una actriz de su calibre no podía hacerlo de una forma mejor.

Jennifer va a confirmar su regreso en la superproducción de Netflix 'No mires arriba', una de las grandes películas que se esperan este año. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, no solo está escrita y dirigida por Adam McKay, ganador del Oscar a mejor guion original, sino que el reparto de la cinta es algo nunca visto.

Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill o Ariana Grande son algunas de las estrellas que participaran en esta película. Esta comedia contará la historia de un profesor de astronomía que junto a una de sus estudiantes descubren que un cometa que está en órbita con la tierra impactará en seis meses. Los dos se embarcarán en una gira mediática para dar a conocer al mundo este problema.

'No mires arriba' se estrenará el 24 de diciembre y lo hará tanto en la plataforma de streaming como en las salas de cine.

