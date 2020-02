Jennifer Lawrence despeja las dudas sobre su supuesta mala relación con Amy Schumer

En una entrevista con la revista Vanity Fair, la actriz Jennifer Lawrence ha hablado de varios aspectos de su vida privada, entre ellos, su supuesta mala relación con su compañera de profesión, Amy Schumer.

Al parecer, los rumores apuntaban a que estas dos intérpretes habían dejado de ser amigas y Lawrence lo ha querido desmentir en público. Ha reconocido no tener ningún problema con Schumer y además ha explicado cómo llego a enterarse de esta loca teoría: ·"Mi hermano me dijo el otro día: 'Todo el mundo en la red piensa que tú y Amy ya no sois amigas'. Y yo le contesté: 'Oh, claro, porque todo lo que se dice en la red es siempre verdad'".

De hecho, las dos siguen trabajando en la película que escribieron juntas. Una cinta, según ha confirmado Lawrence muy divertida, en la que ambas actrices interpretaran a dos hermanas totalmente diferentes. Una ordenada y responsable y la otra un auténtico desastre. Habrá que esperar a que se estrene esta comedia para ver a estas dos alocadas actrices haciendo de las suyas.