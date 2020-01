Jennifer Lawrence y Chris Pratt cortan una entrevista por una pregunta sobre su vida sexual

La aventura espacial de Chris Pratt y Jennifer Lawrence en 'Passengers' llega por fin a nuestras pantallas el 30 de diciembre, y los actores están en plena campaña de promoción alrededor del mundo.

Aunque ambos son conocidos por su sentido del humor y cercanía, no significa no tener límites, y si no que se lo digan a KIIS Summer Fling, el programa de radio australiano.

Durante una entrevista con los presentadores Sophie Monk y Matty Acton, las cosas se pusieron incómodas para las estrellas de Hollywood. En un punto de la conversación se hizo referencia a los encuentros sexuales de sus personajes en la película, seguido de la pregunta '¿cuál es el sitio más aventurero en el que habéis tenido sexo?'.

Aunque Pratt no duda ni un segundo antes de contestar "un avión", a JLaw le cuesta más, y acaba diciendo que "realmente ninguno", y que lo que le gusta es sentirse segura. Tras unos momentos de confusión y de charla entre los presentadores, otra voz (el publicista) se pone al teléfono para decir 'gracias chicos', y corta la entrevista.

El programa, aún confuso por lo ocurrido, intentó pedir que los actores volvieran para despedirse, pero fueron cortados abruptamente.

Puedes escuchar el incómodo momento a partir del minuto 48.