Jeff Bridges confirma que su cáncer se está reduciendo: "He llegado a casa eufórico con la noticia"

Jeff Bridges ha compartido noticias esperanzadoras tras contar que tiene cáncer. El veterano actor de 71 años ha anunciado en página web personal que el “tumor se ha reducido drásticamente" después de someterse a una tomografía.

"Me he sometido una tomografía para ver si mi nuevo tratamiento está reduciendo el tumor. Resulta que está funcionando muy bien. La cosa se ha reducido drásticamente. He llegado a casa eufórico con la noticia", ha explicado en su artística web en la que se puede leer el texto con su propia letra.

Después Bridges ha compartido el trabajo de su mentor, Rozzell Sykes, que lo ha estado ayudando en este momento de su vida: "Su mantra era 'Sé amor'. Sí, ese es mi camino".

El pasado mes de octubre el intérprete de 'El gran Lebowski' revelaba la enfermedad que le habían diagnosticado: "Como diría El Nota ... nueva mierda ha salido a la luz. Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno. Estoy comenzando el tratamiento y os mantendré informados sobre mi recuperación".

Estas pasadas fiestas Bridges ya adelantaba lo positivo que se sentía en este duro momento de su vida. "Este cáncer me está haciendo apreciar mi mortalidad, apreciar la impermanencia. Me estoy dando cuenta de que si tengo algo que compartir, ahora es el momento", añadió en su momento el querido actor.