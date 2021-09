Jeff Bridges anuncia que su cáncer está remitiendo y revela que tuvo COVID-19 durante el tratamiento

Llegan buenas noticias para Jeff Bridges que desde octubre del año pasado sufría un cáncer del sistema linfático. Tras el diagnóstico, el actor se ha sometido a un proceso de recuperación con quimioterapia y en enero ya comentó que se sentía mucho mejor. Ahora, según el mismo ha informado desde su pagina web, parece que sigue mejorando y da una noticia más que buena: "Mi cáncer está en remisión. La masa de 9x12 se ha reducido al tamaño de una canica".

Eso sí, a pesar de compartir estas buenas noticias, el actor galardonado al Oscar no se olvida de la pandemia que estamos sufriendo desde hace ya más de un año y desvela que ha sufrido COVID-19, algo que hizo más dura su quimioterapia: "Aunque tengo el COVID-19 en el retrovisor. El COVID-19 me ha pateado el culo de lo lindo, pero ya me he vacunado con las dos dosis y me siento mucho mejor. He escuchado que la vacuna puede ayudar a las personas con síntomas persistentes. Tal vez sea por eso que he mejorado tan rápido", explica Jeff Bridges.

Más adelante agradece al equipo de médicos que le ha ayudado a recuperarse de la respiración asistida: "He estado entrenando con un terapeuta genial, Zack Wermers. Nos hemos concentrado en poder quitarme el aparato de oxígeno, el cual he necesitado hasta hace poco para poder dar una vuelta. El sonido que hacía me recordaba al de Darth Vader".

Y termina: "Tengo un objetivo, llevar a mi hija hasta el altar. Se casa con un chico maravilloso, Justin Shane. Gracias a Zach y a su espectacular equipo médico que pudo, no solo logró que acompañase a mi hija hasta el altar, sino que consiguieron hacer que el baile padre hija con ella fuera sin el oxígeno"

Finalmente da un último anuncio que alegrará de sobremanera a sus fans: "¡Estoy muy emocionado de volver al trabajo con 'Old Man'! Se ve genial. Y aquí os dejo un pequeño adelanto".

Seguro que te interesa:

Jeff Bridges: "Mi padre también hacía westerns"