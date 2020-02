DIRIGIDA POR RIDLEY SCOTT

'The Counselor' se va a hacer famosa por juntar matrimonios en la gran pantalla. Para el nuevo proyecto de Ridley Scott no solo están tratando de unir a Brad Pitt y a Angelina Jolie (esta, aún por confirmar), si no que hará que Javier Bardem y Penélope Cruz vuelvan a trabajar juntos en una película desde que lo hicieran en 'Vicky Cristina Barcelona' en 2008.