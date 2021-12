Javier Bardem habla de lo mucho que le ayuda tener a Penélope Cruz a su lado durante la temporada de premios

Javier Bardem y Penélope Cruz son una de las parejas más icónicas de Hollywood. Ambos tienen carreras profesionales repletas de proyectos y triunfos. La pareja y los ganadores del premio Oscar son conocidos por destacar durante la temporada de premios y Bardem le ha contado a ET lo mucho que le "ayuda" tener a Penélope a su lado para navegar sobre la locura que conlleva.

"Estoy muy orgulloso de ella. Ha hecho un trabajo increíble en 'Madres paralelas', la película de Pedro Almodóvar, y por supuesto que ayuda a bromear el uno con el otro, como '¿Qué pasa contigo? ¿Qué te pasa a ti?'. Pero al mismo tiempo, sabemos cómo hacerlo", dice Bardem en el estreno de 'Being the Ricardos', su última película.

"Sabemos que tenemos que tomárnoslo con distancia. Porque si no, es todo demasiado loco", añade. Bardem y su película 'El buen patrón' han arrasado en las nominaciones a los Goya. Además el actor encarna a Desi Arnaz en 'Being with the Ricardos' con Nicole Kidman en el papel de Lucille Ball. El drama dirigido por Aaron Sorkin sigue a la famosa pareja durante una crítica semana de producción en su sitcom, 'I Love Lucy', que llega en un momento en el que se ven amenazados por impactantes acusaciones personales, un desprestigio político y tabúes culturales.

"Lo que más me llamó la atención fue la energía, su capacidad de ser no sólo el gran cómico que era, sino también el protector del programa y el protector de ella como hombre, marido y también como pareja", dice Bardem sobre el fallecido Arnaz.

Por otra parte, Cruz está recibiendo elogios por su papel en el drama español, escrito y dirigido por su frecuente colaborador Almodóvar. 'Mujeres Paralelas' se centra en dos mujeres solteras que dan a luz el mismo día. Una es de mediana edad y no se arrepiente, mientras que la otra es adolescente y está asustada. Las dos mujeres forman un fuerte vínculo entre sí mientras ambas se enfrentan a la maternidad.

Javier Bardem y Penélope Cruz en 'Jamón, jamón' | seestrena.com

Aunque siempre se hayan apoyado mutuamente, Cruz le contó a Marie Claire en 2019 que no quiere trabajar con su marido "tan a menudo" a pesar de haber compartido la pantalla en 'Jamón Jamón' y 'Vicky Cristina Barcelona' entre algunas otras: "Obviamente no podemos elegir roles solo por razones logísticas, como, 'Oh, vamos a trabajar juntos más a menudo porque es más fácil'. No. De hecho, no es algo que queramos hacer tan a menudo, en parte por el deseo de proteger lo que tenemos".

ET ya había tenido una conversación con la pareja donde discutieron cómo se las arreglan para separar sus vidas personales y profesionales: "Siempre nos separamos. No me llevo los personajes a casa", insistió Cruz.

"Creo que todo lo que haces en tu vida diaria… Te lo llevas a casa. Si tienes un mal día en el trabajo, volverás a casa y te emocionarás o te conmoverás por cómo ha ido el día para bien o para mal. Es lo mismo para cualquier actor, pero lo importante es saber que hay una división clara entre la ficción y la realidad. Es decir, sabemos que lo que está pasando ahí es todo relacionado con la ficción… No hay nada ahí que tenga que ver con lo que somos como personas reales", añadió Bardem.

