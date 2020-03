Más audios en Onda Cero

El actor Javier Bardem, el más internacional, el único que ha ganado un Oscar, nos ha visitado en Julia en la onda para presentarnos el documental 'Hijos de las nubes' del que es productor. Junto a él ha venido Álvaro Longoria, director del documental.

El documental explica la historia de los saharauis, cómo pasó de ser a una colonia española a ser un pueblo abandonado por los españoles y la comunidad internacional. Tanto Bardem como Álvaro Longoria están de acuerdo en que hay que hacer algo con este conflicto olvidado por "la responsabilidad moral" y en que en estos tiempos de crisis será todavía más complicado una solución para el conflicto. Javier Bardem ha querido hacer el documental para dar a conocer esta situación no sólo en España sino en el mundo, nos ha confesado que "cuando hablo del Sáhara en EEUU me preguntan de qué hablas".

El actor también ha charlado con Julia Otero sobre sus proyectos y nos ha contado que vive en Madrid pero trabaja mucho fuera. Señala que la crisis en el cine español está afectando a muchas personas "que las están pasando canutas" y resalta la "calidad técnica de los profesionales españoles" y ha añade "Milos Forman y Woody Allen alucinan con los profesionales españoles, tienen que venir de fuera a decírnoslo porque parece que ser español es malo"

"No es verdad que me lleve mal con la prensa"

El actor rechaza que se le acuse de llevarse mal con la prensa, dice que él distingue entre la mala información y los periodistas "que hacéis un trabajo extraordinario, lo otro no lo apoyo sino que lo denuncio".



Sobre sus próximos proyectos dice que no puede contar mucho sobre su papel en la última película de Ridley Scott, sólo que se se rodará en verano y en Londres. En cuanto a su papel de malo en James Bond admite que tuvo dudas antes de aceptar el papel, pero el guión, la dirección de Sam Mendes y el hecho de que viera películas de James Bond desde pequeñito acabaron por convencerle.

"España es país para héroes"

Partiendo del título de la película que le dio un Oscar 'No es país para viejos', Bardem ha dicho que España "no es país para gente que quiera los derechos fundamentales o una política social" y sí es país para héroes, es país para salir a la calle y protestar y decir que esta estafa no se llama crisis se llama estafa".