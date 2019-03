Javier Bardem, candidato al Bafta por su papel de villano en 'Skyfall'

El actor Javier Bardem y las películas 'Lincoln' y 'Los miserables' aspiran a los premios de cine Bafta, considerados los Óscar británicos, que serán entregados el próximo 10 de febrero en la Royal Opera House de Londres.

La Academia Británica de Cine anunció la lista de los candidatos a estos prestigiosos galardones, entre los que figuran, además de Bardem, actores como Daniel Day-Lewis, Ben Affleck, Helen Mirren, Emmanuelle Riva y Judy Dench.

'Lincoln', una cinta sobre la vida del presidente de EEUU Abraham Lincoln, encabeza la lista con la mayor cantidad de candidaturas, 10, seguida de 'Los miserables', con 9, y 'La vida de Pi', también con 9.

Bardem ha sido seleccionado en la categoría de mejor actor secundario, por su destacado papel del malvado Raoul Silva en la última película de James Bond, 'Skyfall', y compite con Alan Arkin ('Argo'), Christopher Waltz ('Django desencadenado'), Philip Seymour Hoffman ('The Master') y Tommy Lee Jones ('Lincoln').

Además de 'Lincoln' y 'Los miserables', aspiran a un premio Bafta como mejor película 'Argo', 'La vida de Pi' y 'La noche más oscura'.

Como mejor actor son candidatos Daniel Day Lewis ('Lincoln'), Hugh Jackman ('Les Miserables'), Ben Affleck ('Argo'), Bradley Cooper ('El lado bueno de las cosas') y Joaquin Phoenix ('The Master').

La actriz británica Helen Mirren ha sido seleccionada como candidata a mejor actriz por su papel de Alma Hitchock, esposa del cineasta Alfred Hitchcock en la película 'Hitchcock'. Junto a Mirren aspiran a una estatuilla Emmanuelle Riva ('Amour'), Jennifer Lawrence ('El lado bueno de las cosas'), Jessica Chastain ('La noche más oscura') y Marion Cotillard ('De óxido y hueso').

Como mejor director figuran Quentin Tarantino ('Django desencadenado'), Michael Haneke ('Amour'), Ben Affleck ('Argo'), Ang Lee ('La vida de Pi') y Kathryn Bigelow ('La noche más oscura').

En la categoría de mejor película en lengua no inglesa han sido seleccionadas 'Amour', una coproducción entre Austria, Francia y Alemania; la noruega 'Headhunters'; la danesa 'The Hunt'; 'Rust and Bone', coproducción entre Francia y Bélgica, y la francesa 'Intocable'.