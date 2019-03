Jaume Balagueró: "La cuarta entrega de REC será la más claustrofóbica"

El cineasta Jaume Balagueró conserva "las señas de identidad, de claustrofobia, de aislamiento y otras sorpresas" en ' Rec4 Apocalipsis', la última entrega de la saga de terror que estrenará el 10 de octubre y que está rodando en el Parc Audiovisual de Catalunya en Terrassa (Barcelona).

En un alto del rodaje que está previsto acabe a finales de mes, el cineasta ha explicado que la primera entrega de la saga 'Rec' era "muy sencilla, rodada con una cámara subjetiva como si fuera un reportaje, lo que simplificaba y complicaba también el rodaje, pero sobre todo lo simplificaba" y estaba recreada en un edificio. En cambio 'Rec4 Apocalipsis' sucede en un barco, se ha rodado durante cuatro semanas en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria y en la actualidad se está acabando en uno de los estudios del parque audiovisual de Terrassa en cuyo plató se ha construido una réplica de una zona del barco para rodar las escenas restantes.

Balagueró ha dicho que técnicamente esta última entrega de 'Rec' "es muy compleja y muy elaborada y, por lo tanto, completamente diferente". El hecho de haber rodado en un barco ha sido complicado "porque es un decorado que está muy bien a nivel visual, pero meter a un equipo de 50, 60 o 70 personas dentro de un barco enorme, un pesquero industrial con fábrica de pescado no es cómodo, pero en cambio ha sido apasionante".

Según Balagueró ha sido "una manera de salir del edificio pero también de conservar las señas de identidad de 'Rec'. La acción de 'Rec4 Apocalipsis' comienza en el momento en que la reportera Ángela Vidal, la única superviviente de una terrible infección, es evacuada de un edificio, en el que se rodó 'Rec' y 'Rec 2', pero cuando por fin la situación parece estar controlada, el caos vuelve a desatarse y el mal renace adoptando nuevas y terribles formas.

Balagueró recurre en la película al miedo o terror que pueden causar las infecciones, los contagios, "porque es un tema que preocupa a la gente y es un miedo intangible, a lo desconocido y ahí el ser humano pierde el control que tiene en su entorno y entonces tiene miedo". No ha desvelado Balagueró si esta última película dará más miedo que las anteriores. "Cuando la acabemos veremos y lo sabremos, pero de momento, la intención es que de tanto miedo y que sea tan entretenida como la primera".

La actriz Manuela Velasco, que vuelve a interpretar a la reportera superviviente de la infección, cuenta que la película que se está rodando "engancha directamente con 'Rec2'", que termina con una única superviviente de una infección desconocida a la que unos militares rescatan y llevan a un lugar perdido en el océano y a partir de aquí se desata un infierno en un lugar del que no se puede salir".

Cree Velasco que 'Rec4' va a dar "muchísimo más miedo porque el lugar que se ha elegido para la cuarentena es un barco lleno de gente y cuando se propaga la infección son muchísimas personas más las infectadas". La actriz madrileña ha asegurado que no está "anclada en el cine de terror" ya que tiene "la suerte de trabajar muchísimo" y compagina este rodaje con el de "Galerías Vélvet", la nueva serie con la que Antena 3 se adentrará en el mundo de la moda "en el del glamour de los años cincuenta".

Además tiene su propia compañía de teatro, por lo que no se siente "encasillada". Balagueró "es el director más relajado y simpático de los que he trabajado, no pierde los nervios aunque tenga un equipo de cien personas, lluvia artificial o 'nosecuantos' zombies y no le oído pegar un grito si las cosas no salen bien". Con varios proyectos en la cabeza "sobre todo una película", el cineasta no ha abundado en su próximo filme aunque ha dicho que no "tendrá nada que ver" con el que está rodando.