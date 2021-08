Jason Momoa revela el motivo por el que hará todo lo posible para que sus hijos no sean actores

Jason Momoa se encuentra en un momento fantástico en su carrera interpretativa, involucrado en muchos nuevos proyectos y promocionando otros tantos. Ahora mismo, el actor se encuentra a la espera del estreno de la temporada 2 de 'See' y está con actos promocionales de 'Sweet Girl', que se estrena el 20 agosto.

Está claro que Jason Momoa siente una pasión espectacular por el mundo de la actuación, aunque no se queda ahí claro. El actor también ha mostrado sus dotes para la producción o la dirección. De hecho en 'Sweet Girl' el propio Jason ha sido productor de la película o en la serie 'Frontera'.

Pero parece que, a pesar de su amor por el mundo que rodea al cine, no parece ser algo que recomiende a todo el mundo. Y su problema ahora es que sus propios hijos quieren empezar a probar suerte con la actuación.

Jason Momoa no quiere que sus hijos sean actores

Hay cosas muy bonitas dentro de Hollywood, de eso no hay duda, pero hasta Jason Momoa sabe que hay ciertos aspectos que pueden resultar demasiado duros. Jason cuenta como trata de quitarle la idea de entrar en la interpretación a sus hijos: "Uno de ellos quiere hacerlo y no soy muy fan. No quiero que lo hagan", cuenta en ET.

Y continúa diciendo: "No sé. Lo he intentado con todas mis fuerzas para alejarles de esto. Me encanta contar historias, me encantan las obras de teatro, me encanta dirigir y producir películas, pero solo quiero que ellos, sabes, vayan a por otras cosas", explica.

"Si ellos realmente quieren, entonces quizás. Pero no quiero que se metan a actuar. Es muy duro y no quiero que ellos tengan esa presión. Soy duro, yo puedo soportarlo, pero no me gustaría ver a alguien a quién amo sometido a esto. Hay un montón de cosas extra que llegan con la actuación que te deja en plan, '¡Yo no firmé para esto!' Pero a mi me encanta, así que hay que hacerlo".

