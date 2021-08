Jason Momoa revela junto a quién quiere que pongan su estrella en el Paseo de la Fama

Jason Momoa continúa con el éxito de su carrera interpretativa y no solo por los nuevos proyectos que tiene entre manos, que no son pocos. Jason lleva tiempo siendo uno de los actores de Hollywood más reclamados del momento, preparando ya la segunda entrega de 'Aquaman', promocionando su nueva película 'Sweet Girl' o el estreno de la temporada 2 de 'See'.

Todo esto y mucho más es lo que le ha valido a Jason para hacerse un hueco en un firmamento plagado de grandes estrellas. Y ahora le han regalado al actor el honor de estar en el Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia aún no tiene una fecha oficial, pero es algo que suele tardar bastante y se espera que suceda de aquí a un año.

Jason ha hablado sobre este honor que le han dado desde Hollywood y parece que tiene una preferencia clara sobre dónde le gustaría que estuviera su estrella: "No sé dónde estará. Quiero decir, me encantaría estar al lado de Slash, tal vez. Eso sería increíble...", cuenta Jason en su entrevista en Jimmy Kimmel Live!

El actor termina diciendo: "Pero no creo que eso acabe pasando. Simplemente estoy muy contento de poder ser el primer Hawaiano, creo, en la historia en estar aquí. El primer Kanaka Maoli (hawaiano nativo) en estar ahí"

Jason Momoa responde a la polémica de la ducha que azota Hollywood

A pesar de ser una gran estrella Jason Momoa no ha podido escapara a la última gran polémica que ha aparecido en Hollywood. Esta vez se trata de una nueva tendencia que tienen algunos actores quienes afirman que no es necesario ducharse todos los días, siendo Mila Kunis y Ashton Kutcher los que más han hablado al respecto.

Ahora Jason ha sido preguntado al respecto y su respuesta no ha podido ser más tajante: "Yo no empiezo las modas. Créeme, yo me ducho. Soy Aquaman, soy el maldito agua. No te preocupes por ello, soy Hawaiano, tengo agua salada en mí. Estamos bien", respondía en Access.

