Jason Momoa publica un vídeo donde demuestra que es más SpiderMan que Aquaman en la vida real

Jason Momoa está más activo que nunca en cuanto a su carrera profesional se refiere. El actor terminaba hace unas semamasa el rodaje de 'Aquaman and the Lost Kingdom', secuela del superhéroe de DC que se estrenará el 16 de diciembre de 2022.

Pero, además, Momoa está inmerso en muchos y diversos proyectos. Uno de ellos se trata de un concurso de escalada llamado 'The Climb' que está grabando para HBO y que presenta junto a su amigo y escalador de primer nivel Chris Sharma.

Se trata de un reality donde concursarán doce escaladores del primer nivel donde solo pueden quedar dos al final de los 8 episodios que dura el programa y conocer el gran ganador. Varios son los países que están recorriendo durante su grabación y hace unos días pudimos ver a Jason Momoa en España, concretamente en Sant Llorenç de Montgai (Lleida), rodando uno de los capítulos.

Tras su viaje a España Jason Momoa ha publicado un post en Instagram donde aparece junto a su amigo Chris Sharma y escribe: "No puedo esperar a que el mundo vea lo que estamos creando en los próximos meses. Pasé un tiempo increíble en Barcelona con mi equipo y uno de mis mejores amigos, Chris sharma, filmando el programa de escalada para HBO Maz. De regreso a los EE. UU. para fotografiar a algunos artistas inspiradores para nuestro programa 'On The roam' que estará en @discoveryplus, más que felices de compartir lo que estamos creando este año. Aloha j".

Además, Chris Sharma ha publicado otro post en su cuenta personal de la red social que ha compartido después Momoa junto a varios documentos gráficos pero destaca un vídeo de Jason Momoa escalando. Y es que, parece que en la vida real el actor es mucho más SpiderMan que Aquaman ya que esto de trepar muros se le da bastante bien.

"Buenos momentos con mi hermano Jason Momoa ¡Estoy muy emocionado de compartir nuestro nuevo programa 'The Climb' para HBO Max con el mundo a finales de este año! ¡Qué bueno pasar el rato, hacer lo nuestro y filmar algo genial juntos! Gracias por la visita, te amamos Hermano!", escribe Sharma. Mientras que Jason Momoa le contesta: "Te amo Hermano, nos vemos pronto Chris. Aloha j".